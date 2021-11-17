Virtus Pro может распрощаться с двумя игроками своего состава с Dota 2

Nightfall и Save — могут быть заменены, хотя команда не указала ни одного игрока в своем объявлении.

Не все команды, входящие в число лучших коллективов по всей Европе с Dota 2, претерпели какие-либо изменения в составе после The International 10. Но есть слухи, указывающие на то, что Virtus Pro потенциально может попробовать что-то новое для себя в преддверии следующего сезона Dota Pro Circuit, и это может оказаться правдой.

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Кого могут заменить?

Ранее Virtus Pro объявили, что провели встречу со своими игроками в Dota, тренером и спортивным директором для того, чтобы обсудить результаты сезона и будущее организации. Это привело к дальнейшим внутренним дискуссиям, в ходе которых руководство команды решило, что некоторые проблемы с составом, вероятно, возникли за пределами самой игры.

После того, как команда провела несколько личных встреч, которые проходили индивидуально с каждым отдельным игроком, стало понятно, что есть проблемы, связанные не с самим игровым процессом, а с подходом к игре.

Virtus Pro сменит игроков первой и четвертой позиции, Егора “Nightfall” Григоренко и капитана Виталия “Save-” Мельника, хотя это также может привести к тому, что оба игрока поменяются местами для тестирования с другими игроками, поскольку команда указала лишь позиции, а не конкретные имена.

Virtus Pro сообщили о том, что все еще есть шанс, что команда продолжит играть без изменений, если игроки будут сотрудничать в самых важных аспектах.

Этот шаг не совсем удивителен, поскольку Save ранее изменил свое имя в Steam на lft (ищет команду), и в последнее время Nightfall все чаще играет в оффлайне. Нам еще предстоит выяснить, означает ли это, что игроки ожидают, что будут играть в другом месте, поменяются ролями, или для Virtus Pro ничего не изменится.

Несмотря на то, что пятое место на TI10 было самым высоким местом организации на мероприятии по сравнению с любым из предыдущих циклов, команда не была довольна его результатами.