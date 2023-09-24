Приложение для знакомств Tinder предлагает подписку за $499 в месяц своим самым активным пользователям. Такое предложение получило менее чем 1% пользователей.

За почти $6 тыс. в год пользователи подписки Tinder Select смогут получить доступ к новым функциям, таким как VIP-поиск, подбор партнеров и общение, которые в настоящее время не предусмотрены в существующих платных версиях.

— Мы знаем, что существует группа очень вовлеченных и активных пользователей, которые отдают предпочтение более эффективным и действенным способам поиска связей. Поэтому мы провели обширное тестирование и обратную связь с этой аудиторией в течение последних нескольких месяцев, чтобы разработать совершенно новое предложение, — сказал директор по продукту Tinder Марк Ван Рисвик.

В Tinder заявили, что будут открывать приложения для Tinder Select на постоянной основе. Сейчас он предлагает три других уровня подписки, стоимость которых начинается от $24,99 в месяц.