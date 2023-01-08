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Отвечали за модернизацию контента: в Twitter уволили еще больше сотрудников

8 января 2023, 18:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Twitter
Источник: Unsplash

Компания Twitter Inc. под руководством американского миллиардера Илона Маска провела еще больше сокращений сотрудников, отвечающих за глобальную модернизацию контента, а также подразделения, связанным с разжиганием ненависти и преследованием.

По крайней мере, еще дюжина сокращений в пятницу вечером, 6 января, коснулась работников офисов компании в Дублине и Сингапуре. В их число входили руководитель службы обеспечения целостности сайта Twitter в Азиатско-Тихоокеанском регионе Нур Азхар Бин Айоб, нанятый относительно недавно, и старший директор Twitter по политике доходов Аналуиса Домингес.

Также были устранены работники команд, занимающихся политикой дезинформации социальной сети, глобальными обращениями и государственными СМИ на платформе.

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Глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин подтвердила, что несколько членов команд были сокращены, но отрицала, что они нацелены на некоторые из вышеупомянутых областей.

— Например, было более целесообразно объединить команды под руководством одного лидера, а не двух, — сказал Ирвин.

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Источник
Bloomberg
Теги
Twitter
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