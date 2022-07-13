Смартфон помогает миллионам украинцев не только поддерживать связь с близкими, но и узнавать новую информацию, и даже сохранять личные данные — фото, видео, пароли, доступы к соцсетям и сервисам. Однако в критических ситуациях может потребоваться удаление информации — делать это нужно основываясь на некоторых правилах.

Как правильно удалять файлы и информацию с телефона, чтобы ее не смогли восстановить — далее в материале.

Самый простой способ — удалить нужный документ, фото или видео вручную. Для этого нужно выделить файл, и во всплывающем меню выбрать Удалить.

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После этого лучше очистить систему через файловый менеджер — зачастую, удаленные файлы хранятся в памяти смартфона до 30 дней — это нужно для возможности восстановления, если удалили неверный документ.

В Госспецсвязи советуют пользоваться шредерами — это специальные программы, которые позволяют безвозвратно удалять файлы. Такие приложения можно найти в App Store и Google Play, в зависимости от модели смартфона.

Еще один надежный вариант — сбросить устройство до заводских настроек. Это можно сделать как на Android, так и на iPhone.

Для Android:

Настройки; Общее управление; Сброс; Сброс до заводских настроек.

Для iOS:

Параметры; Общие настройки; Перенести или стереть iPhone; Стереть контент и настройки.

После этого смартфон будет “как из коробки” — даже настроек не останется.

Ранее в Госспецсвязи рассказали, как правильно удалить вирус с компьютера на Windows. Для этого существуют как базовые программы, так и специальные приложения, которые стоят денег.