В Украине появился сервис, с помощью которого можно отправить письмо в будущее — оно придет получателю после окончания войны. Новинка имеет терапевтический момент, усиливает веру в победу и заставляет задуматься о важном.

Проект получил название Письмо после войны. Его создали Ростислав Брославский и Арсений Матвийчук, которые захотели отправить надежду в будущее, а также предоставить такую возможно и тысячам других украинцев.

Такие письма будут сохраняться в базу данных, а после победы Украины отправятся всем адресатам. Чтобы создать посылку надежды, необходимо указать только электронный адрес и имя получателя.

— С самого начала я считал, что первая цель проекта несет терапевтический эффект. Когда человек пишет письмо, может подумать о чем-нибудь важном, написать дорогим людям, помечтать, надеяться. Поэтому наш проект о надежде, — заявил Арсений.

На днях в сервисе появилось еще несколько полезных функций — отправка письма самому себе, отображение даты написания, а также возможность публикации своей электронной почты среди друзей.

Сейчас в сети можно найти огромное количество полезных программ, к примеру для изучения иностранных языков. Некоторые сервисы сделали бесплатными для украинцев, или же продают с огромной скидкой.