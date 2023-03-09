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Интернет

В Украине “обвалился” интернет после ракетного обстрела: статистика по областям

9 марта 2023, 10:23
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
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Источник: Depositphotos

После ракетного обстрела 9 марта в Украине “обвалился интернет”. Об это свидетельствует статистика компании NetBloks, которая мониторит интернет трафик.

— Метрика показывает значительное сокращение интернет-оединения во многих регионах Украины после ракетных ударов 9 марта, в основном это объясняется аварийными отключениями электроэнергии, за которыми последовало быстрое восстановление, — заявили эксперты компании в Twitter.

На статистике можно заметить, что потребление трафика до ночи с 8 на 9 марта было стабильным. Но уже после 02.00 показатель обвалился на 25%. Обвал наблюдался в разных областях — сильнее всего интернет обвалился в Харькове — до 17%, когда стабильный показатель равен 100%.

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Также сильно пострадала Одесса, Николаев, Житомир, Кировоградская область, Херсонская и Днепропетровская. Киев и область просели всего до 82%.  Меньше всего трафик уменьшился в Чернигове всего на 8%.

Впрочем, прямо сейчас энергетики делают все, чтобы система восстановилась максимально быстро. Интернет уже приблизился к норме в Николеве, Киеве и многих областях.

Напомним, что ракетный обстрел застал Украинцев ночью. Последствия обсуждают не только пользователи сети, но и знаменитости. Как звезды отреагировали на ракетный обстрел — можно узнать на Фактах ICTV.

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