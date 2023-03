После ракетного обстрела 9 марта в Украине “обвалился интернет”. Об это свидетельствует статистика компании NetBloks, которая мониторит интернет трафик.

⚠️ Confirmed: Metrics show significant reductions in internet connectivity in multiple regions of #Ukraine after widespread Russian missile attacks this morning, largely attributed to emergency power shutdowns followed by a swift recovery.

???? Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/zEHfZEfyUf

— NetBlocks (@netblocks) March 9, 2023