После ракетного обстрела 9 марта в Украине “обвалился интернет”. Об это свидетельствует статистика компании NetBloks, которая мониторит интернет трафик.

⚠️ Confirmed: Metrics show significant reductions in internet connectivity in multiple regions of #Ukraine after widespread Russian missile attacks this morning, largely attributed to emergency power shutdowns followed by a swift recovery. ???? Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/zEHfZEfyUf — NetBlocks (@netblocks) March 9, 2023

— Метрика показывает значительное сокращение интернет-оединения во многих регионах Украины после ракетных ударов 9 марта, в основном это объясняется аварийными отключениями электроэнергии, за которыми последовало быстрое восстановление, — заявили эксперты компании в Twitter.

На статистике можно заметить, что потребление трафика до ночи с 8 на 9 марта было стабильным. Но уже после 02.00 показатель обвалился на 25%. Обвал наблюдался в разных областях — сильнее всего интернет обвалился в Харькове — до 17%, когда стабильный показатель равен 100%.

Сейчас смотрят

Также сильно пострадала Одесса, Николаев, Житомир, Кировоградская область, Херсонская и Днепропетровская. Киев и область просели всего до 82%. Меньше всего трафик уменьшился в Чернигове всего на 8%.

Впрочем, прямо сейчас энергетики делают все, чтобы система восстановилась максимально быстро. Интернет уже приблизился к норме в Николеве, Киеве и многих областях.

Напомним, что ракетный обстрел застал Украинцев ночью. Последствия обсуждают не только пользователи сети, но и знаменитости. Как звезды отреагировали на ракетный обстрел — можно узнать на Фактах ICTV.