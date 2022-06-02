Американский инженер и глава SpaceX Илон Маск раскрыл подробности о новых спутниках Starlink. Они смогут обеспечивать связью места в отдаленных частях планеты.

Спутники второго поколения будут с более мощным оборудованием и, соответственно — тяжелее, чем Starlink первого поколения.

По словам Маска, первые Starlink 2.0 уже произведены. Их длина около семи метров, масса — 1 250 килограммов. Стоит отметить, что вес спутников первого поколения около 260 килограммов.

Сейчас смотрят

— Просто подумайте о том, сколько полезных битов данных может передать каждый спутник, — говорит американский инженер.

Спутники первого поколения отправляла на орбиту ракета-носитель Falcon 9. Сообщается, что для большого количества запусков Starlink 2.0 она не подойдет, поэтому будут использовать более мощную сверхтяжелую ракету-носитель Starship. Она находится на стадии разработки.

— Нам нужно, чтобы Starship работал и часто летал, иначе Starlink так и застрянет на планете Земля, — отмечает Маск.

SpaceX планирует создать на орбите созвездие из 42 тыс. своих спутников Starlink. До запуска первых устройств компанией, на орбите находилось около 2 500 рабочих спутников.