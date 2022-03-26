В Центре противодействия дезинформации порекомендовали удалять переписки из чат-ботами после отправки информации о технике российских военных. Это может спасти жизнь во время проверки на блокпостах временно оккупированных территорий.

Так, украинцам посоветовали безопасно пользоваться такими сервисами — на блокпостах временно оккупированных территорий российские военные могут проверять личные вещи и смартфоны. Это касается и переписок в мессенджерах — враг знает о существовании ботов и чатов для передачи информации о расположении военных РФ.

— Поэтому будьте внимательны и не забывайте заранее удалять чаты! Таким образом вы сохраните свою жизнь и жизнь своих близких, когда будете помогать ВСУ. Лучшее национальное сопротивление – безопасное национальное сопротивление! — заявили в Центре противодействия дезинформации.

Также с помощью мессенджера Telegram можно проверять новости на правдивость. С помощью бота можно различить фейковые новости в социальных сетях или российские “вбросы”, направленные на борьбу с Украиной.

Чтобы распознать неправдивую информацию, необходимо отправить текст, которую вы хотите проверить на правдивость специальному боту.