Президент Украины Владимир Зеленский выступил на панели Цифровой трансформации в рамках саммита G20. Глава страны призвал политических лидеров перенять украинских опыт цифровой защиты, поскольку современная война касается всех аспектов жизни, в том числе и компьютерных сетей.

— Мой вам добрый совет: перенимайте украинский опыт защиты, чтобы обеспечить безопасность вашим народам. Мы создали IT-армию, побеждающую в киберпространстве. Лучшие специалисты и компании объединились для защиты государства, — уверяет Зеленский.

Президент также подтвердил свои слова цифрами — за 8 месяцев войны наших экспертам удалось отбить более 1 300 кибератак. В первую неделю РФ уничтожила ключевой дата-центр нашей страны, но мы нашли выход — перенести часть систем на облачные хранилища. Также Зеленский напомнил всему миру об эффективной работе сервиса Дія.

— Миллионы украинцев ежедневно пользуются нашим государственным сервисом Дія. Это более 100 государственных услуг без контакта с чиновниками. Цифровой паспорт, открытие счетов, уплата штрафов и налогов, получение государственной помощи, сбор средств на поддержку армии… Все это – украинская Дія, — добавил лидер.

Президент также предложил членам G20 свою помощь в постройке цифровой защиты.

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На G20 выступал не только Зеленский — Илон Маск принял участие в бизнес-конференции при свечах. Миллиардер заявил, что на момент выступления на его локации отключили подачу электричества, но это его не остановило.