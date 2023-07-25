Корпорация Meta запускает каналы в WhatsApp. Украина одной из первых получила доступ к этой функции.

Получается, что теперь у украинцев есть возможность создать собственный канал в мессенджере. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Сможете генерировать контент на проверенной и простой площадке. А также объединить украинское информационное пространство и выйти на новый уровень коммуникации государства, лидеров мнений и медиа, — написал Федоров.

Он добавил, что это особо актуально в условиях российской агрессии, поскольку граждане страны-агрессора постоянно ищут новые подходы, чтобы получить данные украинцев, посеять панику и дестабилизировать ситуацию в стране.