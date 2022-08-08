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В YouTube появились автоматические украинские субтитры: как их активировать

8 августа 2022, 13:23
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
YouTube
Источник: Depositphotos

В YouTube появились автоматические украинские субтитры. Теперь можно наслаждаться титрами на одном из самых красивых языков в мире.

Это стало возможно благодаря последнему обновлению сервиса — машинное обучение способно самостоятельно распознавать украинскую речь, превращая ее в текст. 

Чтобы активировать украинские субтитры в YouTube, необходимо нажать на иконку с субтитрами в нижнем правом углу видео, а затем на значок в форме шестеренке. После этого выбираем перевод, и находим Украинский язык.

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Ее применение развяжет руки многим украинцам, которые не владеют иностранными языками в совершенстве, но хотят ознакомиться с англоязычным контентом. Сервис позволит автоматически распознать речь, а затем перевести ее на украинский. Правда, точность будет не идеально — система продолжает с каждым днем улучшаться, чтобы текст выглядел естественным и правильным по смыслу.

Даже в Google часто предупреждают об неидеальности перевода, и предлагает слушателям редактировать субтитры, чтобы другие могли понять суть ролика правильно.

Пользователи также могут заливать субтитры на украинском самостоятельно, если являются владельцем ролика.

Ранее функция работала с другими языками — к примеру, с английским, и в некоторых случая обработка была достаточно четкой.

Не только Google радует украинцев приятными обновлениями — совсем недавно заработала функция Instagram music, которая уже давно доступна в других странах. Теперь пользователи могут добавлять музыку прямо из библиотеки сервиса — выбор треков очень большой.

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