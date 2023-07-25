В TikTik появится новая функция — текстовые публикации. Теперь, помимо фото или видео, можно вставлять и текст.

О нововведении заявили в блоге сервиса TikTok.

Так, при включении камеры в приложении, пользователь получит на выбор три вида публикаций, в том числе и текстовую. Владельца аккаунта перенаправит на страницу, где нужно вписать содержимое для публикации.

Чтобы разбавит слова, есть возможность добавления стикеров, хештегов, цвета фона и звук. Появилась даже возможность создание черновика, чтобы не потерять свои мысли и хранить их в самом сервисе. Представители заявили, что это полезная функция, ведь раньше тексты писались в комментариях и описаниях под видео. Иногда слова не менее важные чем видео или фото.

— Новый формат расширяет возможности пользователей делиться своими идеями и выражать творческие способности. С помощью текстовых постов мы расширяем границы создания контента для всех пользователей TikTok, предоставляя письменному творчеству, которое мы наблюдаем в комментариях, подписях и видеороликах, — заявили в TikTok.

Впрочем, такие нововведения не кажутся чем-то инновационным на фоне анонса банковских услуг в Twitter. Илон Маск заявил, что в его соцсети пользователи смогут сами распоряжаться своими финансами. Еще зимой миллиардер говорил, что будет возможность получения банковской карточки, открытия депозита и перевода денег.

Фото: TikTok