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В Telegram появился бот-помощник, способный находить Пункти незламності

12 декабря 2022, 19:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Telegram
Источник: Depositphotos

В мессенджере Telegram появился бот, способный находить Пункти незламності.

В боте-помощнике можно узнать информацию о работе пунктов, их адреса и услуги, которые там можно получить. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Стоит отметить, что адреса Пунктів незламності в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий, не разглашаются из соображений безопасности. Речь идет о Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

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— Информацию о местоположении Пунктів незламності в этих регионах можете узнать в местных органах власти… В случае отсутствия связи, рекомендуют сохранить необходимые адреса или сделать скриншоты, — отметил Тимошенко.

Информация в боте обновляется ежедневно.

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