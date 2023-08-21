Вечером 21 августа в работе мессенджера Telegram произошел сбой.

Пользователи жалуются на то, что сообщения загружаются медленно.

Кроме этого, Telegram перестал загружать фотографии и обновлять чаты, в некоторых случаях не отображаются контакты.

По данным сервиса Downdetector, сбой в работе Telegram задел Украину, Словакию, Нидерланды, Италию, Таиланд, западное побережье США и часть России.

Что стало причиной сбоя в работе Telegram — пока неизвестно.