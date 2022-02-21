21 февраля в работе крупного мессенджера Telegram наблюдается сбой. Так, проблемы в работе сервиса наблюдались на протяжении всего дня, но ситуация обрела глобальный масштаб ближе к 17.00 по Киеву.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который фиксирует сообщения о сбоях в работе крупнейших соцсетей, мессенджеров и сервисов. О причине сбоя в Telegram пока не сообщается.

Так, пользователи жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений — они отправляются с задержкой, а также медленно подгружаются. Также многие заметили проблемы с подключением к серверам Telegram, а также с самим приложением. Это значит, что проблема не только отдельной программы или веб-версии для компьютеров.

Со сбоем в Telegram столкнулись жители Украины, Германии, России и ряда других стран.

Напомним, что 15 февраля на информационные ресурсы Украины началась мощная DDoS-атака. Всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. К счастью, хакеры не смогли добиться своих целей — данные были защищены, а эксперты по кибербезопасности умело отбили виртуальные атаки злоумышленников.

Также украинцев предупредили о новой волне хакерских атак — по заявлению CERT-UA, она запланирована на 22 февраля. Злоумышленники могут совершить повторную атаку на государственные сайты и банковские системы.