В понедельник, 16 мая, в работе ПриватБанка произошел сбой. В частности, пользователи жалуются на невозможность авторизации в мобильном приложении Приват 24.

На данный момент недоступны операции проверки баланса, перевода средств, осуществления платежей и другие.

Представители Приватбанка проблемы в работе приложения еще не прокомментировали. Когда сервис снова заработает — пока также неизвестно.

В последний раз проблемы с доступом к Приват24 наблюдались 12 мая. Тогда работники финучреждения быстро устранили технические проблемы.