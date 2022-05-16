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В работе Приват24 произошел сбой

16 мая 2022, 15:39
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
В работе Приват24 произошел сбой

В понедельник, 16 мая, в работе ПриватБанка произошел сбой. В частности, пользователи жалуются на невозможность авторизации в мобильном приложении Приват 24.

На данный момент недоступны операции проверки баланса, перевода средств, осуществления платежей и другие.

Представители Приватбанка проблемы в работе приложения еще не прокомментировали. Когда сервис снова заработает — пока также неизвестно.

В последний раз проблемы с доступом к Приват24 наблюдались 12 мая. Тогда работники финучреждения быстро устранили технические проблемы.

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