В Минцифре призвали украинцев помочь на информационном фронте в войне с Россией. Каждый владелец смартфона с доступом к интернету может приблизить Украину к победе.

Известно, что интернет-воины борются за полную экономическую и цифровую блокаду РФ, а также выведение бизнеса из страны-агрессора. Для этого нужно привлекать блогеров и зарубежных политиков.

По данным Минцифры, к интернет-войскам уже присоединились более 243 тыс. пользователей — вместе они выполнили более 90 заданий.

Среди них — подписания петиции CloseTheSky за закрытие неба над Украиной, отказ компаний PayPal, McDonalds, Toyota и многих других корпораций от работы в России, поддержка мировых звезд, запуск проверки АЭС от МАГАТЕ, а также подписи 42 сенаторов из США для предоставления ПВО Украине.

Чтобы примкнуть к лавам интернет-войск, необходимо подписаться на каналы в соцсетях, где ежедневно появляются новые задания: Facebook, Instagram, Telegram, Viber.

Напомним, что не только украинцы борются в сети — к нам на помощь пришла известная группировка хакеров Anonymous. На днях тайная команда слила данные одной из крупнейших пищевых компаний Nestle. Это произошло на фоне отказа швейцарской компании от ухода с рынка РФ.