Компания Apple хочет внедрить сканер отпечатков пальцев Touch ID в дисплей iPhone и других своих гаджетов. Об этом свидетельствую новые патенты корпорации, которые раскрыли подробности разработок.

Ранее инсайдеры сообщали, что подобная функция не появится на устройствах ближайшие три года. Новый патент получил название Распознавание отпечатков пальцев под дисплеем на основе внеосевого углового света.

Система будет с помощью оптики распознавать отпечаток пальца, а затем сопоставлять его с тем, который внесен в защиту устройства для разблокировки.

Внеосевой угловой свет можно наблюдать в экранах OLED, когда смотреть на дисплей под большими углами — цвет отображения меняется на некорректный.

В патенте также сообщается, что подобная технология может использоваться и в умных часах Apple Watch.

Сканер отпечатков пальца Touch ID на всех гаджетах Apple внедряется в физическую кнопку Home — в смартфонах на Android эту защиту уже давно внедрили под экран.

Внедрить эту технологию в iPhone 13 невозможно — для этого необходимо встроить сам датчик в смартфон. Учитывая серьезность дефицита компонентов и нарушенные поставки деталей во всем мире — в iPhone 14 такой новинки ждать не стоит.

Напомним, что уже летом Apple раскроет подробности о своих новинках на 2022 год — мероприятие Worldwide Developers Conference состоится 6 июня, где покажут обновленную iOS 16, однокристальную систему и новый гаджет из линейки Mac.