Клиенты интернет-провайдера Lanet столкнулись с проблемой доступа к сети. О том, что Lanet не работает в Киеве, стало известно 27 сентября.

В разных районах Киева не было интернет-доступа. Кроме того, сайт провайдера загружался очень медленно, а при попытке зайти в личный кабинет возникала ошибка 502 Bad Gateway.

В службе технической поддержки провайдера сообщили о массовой неполадке:

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— Наши сотрудники уточняют ситуацию. Постараемся наладить работу как можно скорее. Извиняемся за временные неудобства.

По состоянию на 17.33 интернет-связь удалось восстановить. Причины сбоя в работе Lanet выясняются.