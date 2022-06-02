В Instagram появится сервис Amber Alerts для помощи в поисках похищенных детей. Новинка станет доступной и на территории Украины.

Аналогичные сообщения годами транслируются правоохранительными органами с помощью телевидения и текстовых сообщений. Теперь важные уведомления будут появляться в ленте пользователей Instagram. В ближайшие недели новинка станет доступной в США и еще 25 странах. Это показатель того, насколько соцсети заметно укрепились в наших жизнях.

Сервис Amber Alerts добавили в Instagram по нескольким причинам. Во-первых, текстовые сообщения игнорируются заметно реже, если они исходят из социальных сетей. Благодаря визуальному наполнению Instagram, пользователь может моментально увидеть фотографию пропавшего ребенка, а также получить всю необходимую дополнительную информацию.

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Многие до сих пор не знакомы с работой сервиса — уведомления приходят тем пользователям, которые относительно близко от места инцидента.

— Если вы получите сообщение, это означает, что поблизости идет активный поиск пропавшего ребенка. Чтобы знать, кому показывать эти оповещения, мы используем различную информацию, в том числе город, который вы указали в своем профиле, ваш IP-адрес и службы определения местоположения, — заявили в Instagram.

Ранее Instagram столкнулся с серьезной проблемой — пользователи соцсети активно публикуют видео, которые были взяты из TikTok. Глава сервиса попросил этого не делать, и призвал производить собственный оригинальный контент.