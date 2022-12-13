В сервисе Дія появились две новые функции для ВПЛ. Переселенцы могут сменить место жительства и отменить статус онлайн.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

По заявлению министерства, статусом ВПЛ воспользовалось 1,4 млн украинцев. Пришло время расширить для них функционал Дії и представить больше онлайн услуг.

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Так, теперь украинцы смогут у Дії:

сменить место регистрации (если переехали в другой город Украины);

отменить статус ВПЛ (если вернулись домой).

В министерстве отметили, что услуги автоматические — госслужащие не будут заниматься обслуживанием, и на фоне этого не нужно ждать рассмотрения заявки.

— Воспользоваться услугами могут украинцы, имеющие справку ВПЛ в Дії. Также обратите внимание, что для изменения места регистрации ВПЛ необходимо физически находиться на месте временного места жительства, чтобы подтвердить геолокацию, — заявили в Минцифре.

Впрочем, вскоре в сервисе появятся и другие функции — они будут полезными водителям. Речь идет о перерегистрации авто онлайн. Украинцы смогут заключить договор продажи и покупки онлайн. Правда, транспорт должны осмотреть эксперты из сервисного центра МВД.