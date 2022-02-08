В марте в Дії появится новый раздел, который получит название — Дія. Безбар’єрність.
Первая леди Украины Елена Зеленская на третьем Diia Summit 2022 рассказала о разделе Бизнес без барьеров и его успехах, анонсировав новый раздел Дія.Безбар’єрність.
— Его готовит мощная команда Минцифры… Я говорила, что это будет не просто раздел, а спецподраздел приложения Дія, – сказала Зеленская.
Задача Дія.Безбар’єрність — упростить коммуникацию с государством для пожилых людей, людей с инвалидностью, для всех групп населения, для которых государственные услуги не всегда были удобными и дружественными.
— Чаще информация от государства нам нужна во времена перемен в нашей жизни, на волне эмоций. Поэтому она должна быть максимально доступной. Именно таким дружеским и человечным задумана наша Дія.Безбар’єрність, – сказала первая леди Украины.
В Дія.Безбар’єрність будет изложено, как получить льготы, услуги, документы. Можно узнать, как действовать в сложных жизненных ситуациях, ознакомиться со своими правами и возможностями.
— Мы бы очень хотели, чтобы Дія.Безбар’єрність стала мостиком, а в этом случае – удобным пандусом между офлайн и онлайн государственными услугами. Для тех, кто в этом нуждается, — сказала Зеленская.