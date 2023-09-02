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В Дії с 4 сентября станут доступны четыре новых сервиса

2 сентября 2023, 18:34
Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Дія
Источник: Мінцифри

На портале Дія на следующей неделе будут доступны четыре новые услуги. Они будут предназначены для родителей и лиц с инвалидностью.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Константин Кошеленко в эфире Украинского радио.

По его словам, с понедельника, 4 сентября, в Дії появятся такие сервисы:

  • помощь при усыновлении ребенка;
  • помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
  • помощь лицам с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;
  • помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

Он отметил, что уже сейчас на портале Дія люди могут податься и получить первичную консультацию по усыновлению. А потом зарегистрироваться кандидатом на усыновителя.

— Сейчас в Украине, к сожалению, много детей остается без родителей. И такой комплекс услуг по усыновлению он актуален, и его актуальность растет, — сказал чиновник.

Напомним, в июле в приложении Дія стартовало бета-тестирование подачи заявок на получение компенсации за уничтоженное жилье из-за войны. Это второй этап услуги єВідновлення.

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Источник: Украинское радио

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