В приложении Дія заработала услуга обмена обычных ламп на LED, однако пока что только в бета-режиме. То есть — ее тестируют.

Запись на бета-тест обмена пяти старых ламп на пять новых — энергосберегающих проходит через Telegram-канал. Переход на них даст возможность в 15 раз сэкономить электроэнергию, что сейчас очень важно для каждого из нас.

Присоединится к тестированию услуги замены ламп в Дії могут все граждане Украины от 18 лет и те, у кого есть РНУКНП (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов). Обменять лампы нужно будет на Укрпочте.

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Пока что протестировать услугу перехода на лампочки от государства в Дії могут четыре города — Винница, Черкассы, Одесса и Львов.

Напомним, в декабре стало известно, что с 1 января каждый украинец может бесплатно получить по пять LED-лампочек от государства. Всего планируют заменить 50 млн ламп — именно такое количество сэкономить работу одного реактора АЭС. 30 млн ламп профинансирует Европейский Союз.