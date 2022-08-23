Ко Дню Независимости Украины ожидается активизация хакеров и злоумышленников РФ в сети. В Госспецсвязи рассказали, как подготовиться к возможной опасности и защитить свои данные и деньги.

В первую очередь, необходимо заменить все пароли, которые легко подбираются злоумышленниками — последовательный набор букв или цифр: qwerty, 12345 и так далее. Код должен быть надежным, чтобы заметно усложнить работу хакерам.

Даже если пароль надежный — его нужно регулярно менять. Это заметно усилит защиту личных данных.

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Следующий шаг — установка всех обновлений — ПО и новые приложения зачастую имеют улучшенную защиту, ведь со временем все известные лазейки закрывают разработчики.

Антивирус — верный друг пользователей сети. С его помощью стоит просканировать свои устройства на наличие вирусов. Вредоносный код способен красть личную информацию, и делать это незаметно.

Удалите все пиратские программы, ведь в них также могут прятаться вирусы. Скачивать приложения нужно только с официального сайта разработчиков. Избавиться также нужно и от российских программ — велика вероятность, что они уже давно следят за активностью в смартфоне.

С помощью двухфакторной аутентификации можно заметно улучшить защиту учетных записей и банковских приложений.

В сети куча подозрительных сайтов — не переходите на неизвестные ссылки, и не скачивайте ничего из сомнительных страниц. Зачастую в файлах хранятся замаскированные вирусы. Ссылки могут быть замаскированы под безопасные — внимательно проверяйте буквы и символы.

Также не стоит забывать о рассылке e-mail, которая направлена на огромное количество жертв. Не стоит открывать подозрительные письма. Хакеры и воры могут имитировать представителей госслужб — обращайте внимание на адреса писем.

Не публикуйте персональные данные, и не разглашайте их сторонним лицам — пароли, электронную почту, номер телефона, и так далее. Информацию стоит брать только с официальных источников. В сети может появляться сообщения о материальной помощи к Дню Независимости — информацию нужно обязательно проверять на официальных ресурсах.