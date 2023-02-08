Соцсети очень часто становятся площадкой не только для ИПСО, но и для откровенного сливания и обнажения эмоций.

Именно там мы обычно показываем свою жизнь, а она сейчас радикально отличается у многих украинцев: одни были вынуждены бежать от войны за границу, другие до сих пор живут под бомбежкой или в оккупации, одни в гражданской жизни, другие — на передовой.

Что следует публиковать во время войны, как лучше реагировать на агрессию в соцсетях и как с ней справляться – Факты ICTV пообщались с Анной Чаплыгиной, специалистом по этикету и моделированию поведения.

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Постепенно через социальные сети можно проследить, что украинцы начинают привыкать к войне. И это нормально, говорит Анна Чаплыгина.

— Привыкание к тому, что война стала частью нашей жизни, есть. И было бы ненормально, если бы после 11 месяцев войны этого не произошло. Это механизм адаптации психики. Нельзя находиться в шоковом состоянии 10 месяцев, вы просто сойдете с ума, — говорит эксперт.

В то же время контент, который иногда публикуют украинцы, может вызвать вопросы или возмущение.

К примеру, фото с Бали или заграничного побережья. Стоит ли вообще такое публиковать, когда другие украинцы страдают от бомбардировок или сидят под шквалом огня в окопе? Анна Чаплыгина советует быть честным с собой и ответить на этот вопрос.

– Что делать с моей условно безопасной жизнью на побережье Франции? Ну, такая у меня жизнь. Если вы не чувствуете себя в будущем частью украинского общества (я скажу жестко, но правду), вы можете делать все что угодно. У вас нет ответственности в достижении общей цели, – говорит Чаплыгина.

В то же время если вы видите себя сейчас или в будущем частью украинского общества, у вас возникает ответственность, потому что цель должна быть общая — построить крепкое, стойкое, успешное государство Украина с открытой здоровой нацией.

Если вы хотите именно этого, то не можете не учитывать чувства других граждан.

— Когда вы постите свою безопасную жизнь, вообще не вспоминая контекст, в котором находятся другие сограждане, этим вы отрицаете их реальность. Вы умножаете на ноль эту реальность, словно ее не существует. Я понимаю, что есть сложность адаптации в других средах и нельзя обесценивать опыт тех граждан, которые сейчас не в Украине. Это разный опыт и он тяжелый для всех, потому что никто из нас его не выбирал, – говорит Чаплыгина.

Однако интернет есть повсюду, даже “на нуле”. И сегодня количество людей, у которых родные воюют или погибли, увеличивается, поэтому следует считаться и с их чувствами.

— Когда мы что-то публикуем, нужно помнить, что это видят не только гражданские лица, но и наши защитники, которые находятся “на нуле”. То есть ваше сообщение мотивирует или демотивирует? Скажу даже жестче: было бы вам стыдно стать лицом к лицу с этим человеком и сказать: “Смотри, какая у меня фоточка”, — говорит Анна Чаплыгина.

Эксперт отмечает: мы не должны чувствовать вину за то, что сейчас можем спать в теплой кровати. Конструктивнее ощущать благодарность. Хотя при этом не стоит писать в каждом посте Спасибо ВСУ, потому что это невольно обесценивает суть этих слов.

— Если вы часто публикуете какой-либо контент, тогда будет уместно использовать принцип телевизионного монтажа. Например, в течение дня у вас 10 сториз и в двух есть упоминание о ВСУ: здесь мы донатим, здесь собираем на это, здесь мой мирный кофе, это мои дети, это море, на которое смотрю, и снова одна сториз Спасибо ВСУ. Донатьте сюда. Это принцип монтажа. И люди, которые за вами следят, создают образ, что ваша жизнь разнообразна: там есть и радость, и печаль, и определенная деятельность на общую цель, – говорит Чаплыгина.

Сейчас лучшее время для того, чтобы сформировать подход к публикациям в соцсетях в целом. Эксперт советует подходить к созданию контента ответственно.

Сегодня украинцы используют соцсети для слива своих негативных эмоций, которых, что логично, очень много. И когда вы выбрасываете в сеть эмоции, с которыми не можете справиться, провоцируете на это и других. И тогда несется волна ненависти.

– Вы не должны не чувствовать то, что чувствуете: ненависть, гнев, ярость, злоба. Суть в том, как экологически справиться с этими эмоциями. Ненависть не является конструктивной реакцией, конструктивом является ярость. Она может переформатироваться в мужество и действие. Простой пример — ужасная трагедия, которая произошла в Днепре. Было две волны: первая – это цунами ненависти. Вторая – активизация действий – собираем деньги на помощь. Или был пример Притулы – собираем на месть, – говорит Чаплыгина.

Эксперт советует иметь в арсенале и другой инструмент для контроля эмоций.

– Если вас накрывает волной неконтролируемой эмоции, пожалуйста, сделайте себе правило, что в течение этого дня, например, вы не подходите к гаджетам. То есть вы можете читать, но ничего не публикуете, пока не сможете прожить эту ненависть, ярость или гнев. Если вы не начнете сразу выбрасывать и купаться в этой эмоции, скорее всего, через несколько часов она трансформируется, — говорит Анна Чаплыгина.

И опять же стоит задать себе вопрос: Чем это помогает?

– Если вы понимаете, что это помогает только вам, пожалуйста, попробуйте не постить хотя бы через раз. Если вы понимаете, что это поможет кому-то еще или это трансформирует чувства в общую помощь, тогда постите, — говорит специалист.

Агрессию и недовольство сегодня может вызвать что угодно. Но важно самому не превратиться в агрессора, потому что не все граждане Украины такие, какими вам хотелось бы их видеть.

— Наша мощь в том, что мы можем быть разными, но у нас общая цель, и это не просто победа над Россией, а выстраивание успешного государства с успешным обществом, — отмечает Анна Чаплыгина.

На вопросах языка тоже часто спекулируют в соцсетях. И часто это даже не о языке, а просто об агрессии, отмечает Анна Чаплыгина. Она записала не одну лекцию о том, как распознать и как реагировать на агрессию.

— Причиной, которая стоит за вопросом Почему не на украинском?, может быть чья-то непроработанная травма, и она лечится с помощью других. То есть человек требует, чтобы реальность стала такой, какой он хочет ее видеть. Вопрос не в том, что это не на украинском, не на английском, а в том, что этот вопрос стоит рядом с другими: Почему не замужем?, Почему такая толстая/худая? Почему один ребенок? Это все нарушение личных границ, – считает Чаплыгина.

Эксперт еще раз напоминает, что наша цель — вместе выстоять и построить современное общество.

— Помогают ли вопросы о наших разногласиях достичь цели по построению успешного общества? Любые разногласия сейчас, до победы, сознательно или бессознательно будут использоваться против нас, — добавляет Анна Чаплыгина.