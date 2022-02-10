YouTube и TikTok собирают личные данные пользователей больше, чем любые другие приложения для социальных сетей. Эксперты не могут выяснить, для чего это необходимо крупным корпорациям.

Компания URL Genius провела эксперимент с YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger и Whatsapp. Все эти приложения запустили на iPhone с функцией отслеживанием активности приложений.

Как выяснилось, YouTube собирает данные для своих целей. В частности, речь идет о местоположении, истории поиска и отображения таргетированной рекламы. С TikTok все намного сложнее — владельцем популярного сервиса является китайская компания ByteDance, которая позволяет трекерам собирать данные. Трекеры — это программы, с помощью которых можно собирать информацию о пользователей с других сервисов и приложений.

Эксперты не смогли выяснить, с какой целью сторонние программы подключаются к TikTok. Трекеры способны записывать любую активность — от комментариев и количества проведенного времени в приложении до местоположения и активности на других сайтах.

TikTok неоднократно обвиняли в сборе данных пользователей. В политике конфиденциальности сервиса говорится, что приложение может передавать пользовательские данные своей китайской материнской компании, но конфиденциально.

Недавно Instagram представил очень полезную функцию для тех, кто беспокоится о своих данных. Так, пользователи соцсети могут удалять любую активность своей учетной записи, и это касается комментариев, лайков и публикаций за прошлые годы.