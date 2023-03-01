Появился сайт The Undeniable Street View, на котором можно прогуляться пострадавшими от российских атак улицами городов Украины. Его создала благотворительная инициатива в поддержку Украины United24.

Сейчас ресурс работает в режиме просмотра улиц в шести украинских городах, а также областях, оказавшихся на линии фронта. Например, “прогуляться” можно по Киеву, Харькову, Чернигову, Сумах, Изюму и Ирпеню. Чтобы пройтись улицами — перейдите по ссылке.

— Все мы знаем сервис Google Street View, который позволяет пройтись по улицам любого города в мире. А знали ли вы, что уже год Google не дает возможности обновить карты и показать разрушенные украинские города и другие ужасные последствия российского вторжения? — говорится в публикации Facebook United24.

Сайт United24 создали в партнерстве с независимым агентством And Us из Дубая.

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Более того, каждый желающий может сделать донат на направление Восстановление Украины.