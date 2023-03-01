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The Undeniable Street View — появился сайт, позволяющий пройтись украинскими городами после атак РФ

1 марта 2023, 10:24
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
сайт для прогулки разрешенными украинскими улицами

Появился сайт The Undeniable Street View, на котором можно прогуляться пострадавшими от российских атак улицами городов Украины. Его создала благотворительная инициатива в поддержку Украины United24.

Сейчас ресурс работает в режиме просмотра улиц в шести украинских городах, а также областях, оказавшихся на линии фронта. Например, “прогуляться” можно по Киеву, Харькову, Чернигову, Сумах, Изюму и Ирпеню. Чтобы пройтись улицами — перейдите по ссылке.

— Все мы знаем сервис Google Street View, который позволяет пройтись по улицам любого города в мире. А знали ли вы, что уже год Google не дает возможности обновить карты и показать разрушенные украинские города и другие ужасные последствия российского вторжения? — говорится в публикации Facebook United24.

Сайт United24 создали в партнерстве с независимым агентством And Us из Дубая.

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Более того, каждый желающий может сделать донат на направление Восстановление Украины.

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