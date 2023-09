Компания Apple провела презентацию 12 сентября — фанатам показали iPhone 15, обновленные часы Apple Watch 9 и топовые Watch Ultra 2. Презентацию активно обсуждает весь мир — традиционно, из мероприятия и подшучивают, создавая мемы.

Реакция сети на новый iPhone — далее в материале

Некоторым пользователям Twitter очень понравился топовых iPhone 15 Pro Max — ради такого можно потратить и все деньги из заначки.

— Я проверяю баланс своего счета после предварительного заказа нового iPhone 15 Pro Max, — заявила пользователь X.

Me checking my account balance after pre ordering the new iPhone 15 pro max #AppleEvent pic.twitter.com/QLnhXtX7UA — Danny (@dannywontmiss) September 12, 2023

Традиционно, Apple якобы затормаживает прошлогодние модели, подталкивая фанатов покупать новинку. Над будущими ошибками в работе уже успели пошутить.

my iPhone 13 pro after Apple announced the iPhone 15 today#AppleEvent pic.twitter.com/3u3iNzpcnb — jay???? (@fwj6y) September 12, 2023

My iPhone 7 after today’s apple event that just announced the iPhone 15 #AppleEvent pic.twitter.com/y0JgpHVEy5 — Jalen (@JalenTrece) September 12, 2023

Куда без краш-тестов на новенькие iPhone — в Twitter уже с нетерпением ждут видео, где блогеры разбивают об асфальт.

Дизайн iPhone понравился далеко не всем — его начали копировать с помощью подручных средств. В принципе, это не очень сложно, ведь внешний вид флагмана не сильно изменился.

I’m the first Ugandan to own an iPhone 15 and Apple Watch series 9 ultra 2 pic.twitter.com/GPCoWYBzXw — REECY™️????‍♂️♥️ (@ReecyAtuhaire) September 12, 2023

iphone 14 vs iphone 15 pic.twitter.com/jpwTgix0zO — $????????????☃️ (@slvppy) September 12, 2023

Me upgrading from iPhone 14 to iPhone 15 pic.twitter.com/9JO4QyPKBz — Katsu (@actuallykatsu) September 12, 2023

Тим Кук уже успел отпраздновать презентацию — вместе с фанатами он “зажег” на улице.

Apple CEO Tim Cook after repacking IPhone 14 Pro with USB-C, Action button for mute, standby mode, Powdered by A17 Pro, “iOS 17” and new titanium color as IPhone 15 Pro and selling to the apple fans as the Best & most powerful iPhone ever! #AppleEvent #iPhone15Pro #iPhone15… pic.twitter.com/boIIjhri7z — Nishant Taliyan (@ch_taliyan) September 12, 2023

Не все оценили переход iPhone 15 на Type-C заряд — некоторые фанаты Apple не готовы с этим мириться.

How iphone users feel now they have to use type c chargerspic.twitter.com/UckWDtth5s — Yotsu或 (@yakipacks) September 12, 2023

Компания представила не только iPhone 15 — было множество новинок, которые удивят даже фанатов. Что показала Apple на презентации 2023, можно посмотреть на Фактах ICTV.