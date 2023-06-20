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Да прибудет с нами сила: реакция сети на шеврон Залужного с малышом Йодой

20 июня 2023, 18:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Валерий Залужный патч Малыш Йода

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный восхитил украинцев. На своей странице в Facebook он обнародовал видео, на котором вместе с начальником Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провел работу в группировках войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут ожесточенные бои.

Казалось бы, обычное дело для страны, в которой идет полномасштабная война, однако на видео украинцы заметили необычную и милую нашивку в виде персонажа малыша Йоды. Реакция сети не заставила себя долго ждать, а потому Факты ICTV решили собрать подборку мемов с шевроном Залужного из мира Звездных войн.

Без юмора во время войны невозможно, а потому украинцы продолжают шутить и создавать мемы, несмотря ни на что.

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