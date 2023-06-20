Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный восхитил украинцев. На своей странице в Facebook он обнародовал видео, на котором вместе с начальником Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провел работу в группировках войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут ожесточенные бои.

Казалось бы, обычное дело для страны, в которой идет полномасштабная война, однако на видео украинцы заметили необычную и милую нашивку в виде персонажа малыша Йоды. Реакция сети не заставила себя долго ждать, а потому Факты ICTV решили собрать подборку мемов с шевроном Залужного из мира Звездных войн.

Без юмора во время войны невозможно, а потому украинцы продолжают шутить и создавать мемы, несмотря ни на что.