Наверняка все замечали в Instagram маленькую синюю галочку, расположенную возле главного имени пользователя. Обычно такие галочки есть у популярных блогеров или знаменитых персон.

Что означает синяя галочка в Instagram и как ее получить — читайте в нашем материале.

Синяя галочка в Instagram — что это

Главная ее цель — верификация аккаунта, иными словами — защита от обмана. Довольно часто в социальных сетях мошенники от имени известных личностей собирают средства, объявляют различные розыгрыши, таким образом просто наживаясь на людях.

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Если у главного имени пользователя вы заметили синюю галочку — это 100% гарантия, что аккаунт принадлежит реальному человеку или организации.

Тем более, Instagram сам награждает популярных пользователей этой наградой. Кстати, выдается галочка бесплатно.

Вот например, Instagram-страница Офиса президента Украины верифицирована и имеет свою синюю галочку. Итак, аккаунт подтвержден и точно официальный.

Многие мечтают об этой “отметке популярности”, ведь ее наличие подтверждает, что обладатель страницы — известная персона.

В 2018 году у всех пользователей Instagram появилась возможность подать заявку на верификации. Однако не всем удалось это сделать и получить галочку.

Как получить синюю галочку

Прежде всего, нужно быть реальным человеком и пользователем сети. Фейковый аккаунт никогда не может получить эту отметку.

Также ваша страница должна быть полностью заполнена: главное фото профиля, информация о вас, публикация и активное пользование. Главное условие — ваша страница должна быть популярной среди других пользователей.

Для того, чтобы пройти верификацию, необходимо иметь паспорт или водительские права и отправить запрос:

перейдите в Настройки — Аккаунт;

выберите Запросить подтверждение;

введите необходимую информацию — имя аккаунта в Instagram, реальную фамилию и имя, выберите категорию аккаунта;

отправьте фотографию или скан удостоверения личности (паспорта).

Теперь придется подождать, пока ваши данные проверят и решат, предоставлять ли вам синюю галочку.