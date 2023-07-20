Функция Stories в Telegram будет доступна только для Premium-подписчиков. По крайней мере, в первое время.

Возможно, что позже эта функция станет доступной для всех пользователей мессенджера и с определенными ограничениями, однако пока что точно неизвестно. Такие данные появились на платформе переводов Telegram.

Также вероятно, что после того, как Stories станут доступными для всех, только Premium-подписчики смогут регулировать их время доступности.

Ранее мы писали о том, что в Telegram появятся Stories. Это знакомая функция для пользователей Instagram и Facebook.

Тогда об этом сообщил создатель сервиса Павел Дуров. По его словам, истории будут доступны от 6 до 48 часов, и для этого создадут гибкие настройки конфиденциальности.