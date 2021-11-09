Проект фонда Елены Пинчук Stories номинирован на премию Elle Style Awards.

Stories — первый большой YouTube-проект фонда, ведущей которого является директор фонда Ольга Руднева. Проект нацелен на то, чтобы научить людей говорить о сложных темах и актуализировать сексуальное образование.

В каждом выпуске проговаривается тема безопасного секса, отношений, внешнего давления на подростков, а так же — как научить взрослых людей говорить о сексе с детьми и в парах. Кроме того, во время интервью поднимаются и вопросы принятия себя, своего тела и границ.

Звездные герои и инфлюенсеры отвечают на вопросы, рассказывая истории из личной жизни.

В проекте уже приняли участие: телеведущие Маша Ефросинина и Янина Соколова, бизнесмен Гарик Корогодский, блогер Сабина Мусина, модель Таня Брик, актер Даня Вегас, писательница Ирэна Карпа, рэп-исполнительница Alyona Alyona и другие.

Просмотреть все выпуски YouTube-проекта Stories можно перейдя по этой ссылке.

Для того, чтобы поддержать проект необходимо проголосовать тут.

Международная премия в области стиля Elle Style Awards проводится ежегодно. Ее вручают в Украине, Польше, Германии, Бельгии, Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Испании, Франции и других странах.

В 2021 году голосование происходит в шести номинациях:

социальные проекты;

fashion- коллаборации;

YouTube-проекты;

Украина миру;

музыкальный проект;

fashion.

Голосование продлится до 17 декабря.