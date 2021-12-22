Компания Valve составила список номинантов на ежегодную престижную премию The Steam Awards. Пользователи Steam могут проголосовать за любимый проект с 22 декабря по 3 января.

Так, в номинацию Игра года попали самые громкие игры, которые повлияли на индустрию развлечений в 2021 году. В списке — симулятор выживания Valheim, мультиплеерная ММОРПГ от Amazon New World, долгожданная, но спорная Cyberpunk 2077, хваленое продолжение хоррора Resident Evil Village, а также один из лучших автосимуляторов от Microsoft — Forza Horizon 5.

Всего Steam подготовила 10 номинаций, в которые также вошли игры для виртуальной реальности, проекты с элементами выживания и крафта, тайтлы для игры с друзьями, работы с уникальным визуальным стилем, проекты с необычным игровым опытом, сложные игры, релизы с лучшим саундтреком, сюжетом и затягивающим геймплеем.

В каждой номинации всего по пять участников, и геймеры могут сами выбирать лучшие проекты. Победителей назовут уже 3 января 2022 года.

Агрегатор Metacritic уже составил рейтинг худших игр 2021 года, основываясь на оценках критиков. Так, в топ-10 вошла нашумевшая трилогия ремастеров GTA, которую недовольные фанаты закидали негативными отзывами.

Наибольшим разочарованием для критиков стал футбольный симулятор eFootball 2022 — ужасная графика, постоянные вылеты и баги не понравились и геймерам.