SpaceX анонсировала запуск услуги мобильной связи через Starlink. Она получила название Direct to Cell и позволит обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями пользователям телефонов с поддержкой технологии LTE.

Услуги текстовых сообщений будут доступны в 2024 году, а в 2025-ом — голосовая связь и передача данных.

— Спутники Starlink с возможностью Direct to Cell имеют на борту усовершенствованный модем eNodeB, который действует как вышка сотовой связи в космосе, обеспечивая сетевую интеграцию, аналогичную стандартному партнеру по роумингу, — говорится в заявлении Starlink.

В компании обещают, что Direct to Cell обеспечит возможность подключения даже в отдаленных регионах.

Сейчас смотрят

Спутники Direct to Cell сначала будут запущены на ракете SpaceX Falcon 9, а затем на Starship. На орбите спутники немедленно подключатся через лазерную транзитную связь к созвездию Starlink, чтобы обеспечить глобальную связь.