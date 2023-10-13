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Starlink запустит связь через спутник для смартфонов — когда и для кого

13 октября 2023, 17:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
starlink
Источник: Depositphotos

SpaceX анонсировала запуск услуги мобильной связи через Starlink. Она получила название Direct to Cell и позволит обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями пользователям телефонов с поддержкой технологии LTE.

Услуги текстовых сообщений будут доступны в 2024 году, а в 2025-ом — голосовая связь и передача данных.

— Спутники Starlink с возможностью Direct to Cell имеют на борту усовершенствованный модем eNodeB, который действует как вышка сотовой связи в космосе, обеспечивая сетевую интеграцию, аналогичную стандартному партнеру по роумингу, — говорится в заявлении Starlink.

В компании обещают, что Direct to Cell обеспечит возможность подключения даже в отдаленных регионах.

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Спутники Direct to Cell сначала будут запущены на ракете SpaceX Falcon 9, а затем на Starship. На орбите спутники немедленно подключатся через лазерную транзитную связь к созвездию Starlink, чтобы обеспечить глобальную связь.

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Источник
Starlink
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