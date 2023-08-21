Звезды смешанных единоборств хотят тренировать Илона Маска, чтобы насолить Марку Цукербергу. И хотя поединок между миллиардерами в состоянии неопределенности, глава Tesla может обзавестись звездными тренерами.

По меньшей мере восемь бойцов UFC во главе с бывшим чемпионом MMA Чадом Робишо предлагают Илону помочь подготовиться к решающему событию, чтобы отомстить Цукербергу.



— Цукерберг никому не нравится, потому что он коммунист, который подавляет нашу свободу слова и разрушает большинство наших бизнесов. Мы чувствуем, что ему нужно набить морду, — заявил Робишо.

Так, мастера ринга видят в Маске потенциальный шанс на реванш. И хотя Марк обвиняет Илона в нежелании сражаться, глава Tesla пошутил, что наведается к создателю Facebook домой — проверить, откроет ли тот дверь.

Представители Цукерберга заявили, что он сейчас путешествует, и его нет дома.

— Кроме того, Марк серьезно относится к этому виду спорта и не собирается драться с кем-то, кто случайно появляется в его доме, — заявили представители главы Meta.

Напомним, что на Фактах ICTV можно узнать подробности боя Маска и Цукерберга — с чего все началось, где может состояться поединок, и в каком формате он пройдет.