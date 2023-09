Ценители продукции Apple ждут презентацию компании, где миру наконец-то покажут нового флагмана компании — iPhone 15. Особое внимание привлекает тот факт, что технологический гигант должен отказаться от разъема типа lightning в своих смартфонах, который он использовал с 2012 года.

На смену ему придет широко используемый в мире разъем USB-C. К этим изменениям корпорацию подтолкнул принятый ЕС закон. Согласно документу, все компании, производящие технику, должны до декабря следующего года снабд свои изделия именно зарядными устройствами типа С. С помощью единого стандарта в Европе стремятся со временем уменьшить количество мусора от гаджетов. Разъем питания USB-C есть в смартфонах Android, а также в целом ряде других продуктов Apple, включая последние модели iPad и MacBook.

Сторонники такого решения соперничают в остроумии прощаний со старым типом зарядки, создавая мемы.

