Ценители продукции Apple ждут презентацию компании, где миру наконец-то покажут нового флагмана компании — iPhone 15. Особое внимание привлекает тот факт, что технологический гигант должен отказаться от разъема типа lightning в своих смартфонах, который он использовал с 2012 года.

На смену ему придет широко используемый в мире разъем USB-C. К этим изменениям корпорацию подтолкнул принятый ЕС закон. Согласно документу, все компании, производящие технику, должны до декабря следующего года снабд свои изделия именно зарядными устройствами типа С. С помощью единого стандарта в Европе стремятся со временем уменьшить количество мусора от гаджетов. Разъем питания USB-C есть в смартфонах Android, а также в целом ряде других продуктов Apple, включая последние модели iPad и MacBook.

Сторонники такого решения соперничают в остроумии прощаний со старым типом зарядки, создавая мемы.

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RIP lightning port 2012-2023,

Finally USB-C coming in iPhone because of EU pic.twitter.com/gW7pz6dgoK — yogeshgodara (@iyogeshbishnoi) September 10, 2023

Покойся с миром, разъем lightning. Наконец, благодаря ЕС в iPhone появится USB-C.

Дождались! Все устройства можно заряжать одним кабелем.

Все новые смартфоны используют одинаковый тип устройства питания. Вот почему я с женой обновлю свои iPhone 11 на iPhone 15.

Теперь пользователи Android больше не будут стесняться просить зарядку.

Ранее Apple не вдохновляла идея тотального перехода на USB-C. В компании прогнозировали, что отказ пользователей от кабеля lightning приведет к беспрецедентному объему электронных отходов. Кроме того, в корпорации утверждали, что такая процедура будет стоить потребителям порядка €1,5 млрд. Некоторые пользователи также поддержали эти опасения и критически отнеслись к грядущим обновлениям.

Большинство покупателей iPhone не поинтересуются, куда денутся кабели Lightning после обновления. А они пойдут на помойку.

У моих знакомых много старых проводов. Если выбросить их, это будет ужас для окружающей среды.

Вот подождите я выброшу все старые устройства и куплю новые. Это будет на 100% экологически чисто.

Напомним, традиционная презентация Apple намечена на 12 сентября. На мероприятии ожидается не только показ iPhone 15, но и массы других устройств. Впрочем, обновленный смартфон фанаты “яблок” ждут больше всего.