Компания Samsung анонсировала презентацию новых устройств. Так, мероприятие запланировано на 27 февраля этого года.

Об этом корпорация заявила в своем блоге. Samsung выбрала 27 февраля не случайно — мероприятие состоится на ежегодной крупнейшей выставке Mobile World Congress, где производители мобильных устройств показывают передовые технологии и свои достижения.

К сообщению о своих планах компания прикрепила рисунок, на которых изображены устройства — их точно покажут публике.

Среди них — умные часы, складные смартфоны по типу Galaxy Flip и Fold, планшет, стилус и ноутбук. Презентация будет доступна для просмотра на платформе YouTube — начало мероприятия запланировано на 20.00.

Напомним, что это уже вторая презентация Samsung в феврале — первая состоялась 9 февраля. Тогда публике показали новые флагманы — смартфоны Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra, а также планшеты линейки Galaxy Tab S8. Смартфоны получили обновленные камеры, мощные процессоры и объемные аккумуляторы. Цены на устройства начинаются от $799. В Украине за базовую модель попросят от 27 999 грн.

В начале весны еще один крупный производитель покажет свои устройства — речь идет об Apple. По данным инсайдеров, уже в начале весны состоится анонс бюджетного iPhone SE 2022, который получит новый чипсет и поддержку 5G.