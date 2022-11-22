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Вслед за FTX: криптобиржа Genesis может объявить о банкротстве

22 ноября 2022, 08:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Крипта
Источник: Pexels

Криптовалютная биржа Genesis вскоре может объявить о банкротстве вслед за крахом FTX. Она изо всех сил пытается собрать свежие деньги для своего кредитного подразделения и предупреждает потенциальных инвесторов, что ей, возможно, придется объявить о банкротстве, если усилия не увенчаются успехом.

Genesis провела последние несколько дней в поисках как минимум $1 млрд нового капитала, сообщили близкие источники. По их словам, шли переговоры о потенциальных инвестициях со стороны криптобиржи Binance, однако пока что финансирование не материализовалось.

Стремление к финансированию было вызвано нехваткой ликвидности у кредитора после внезапного краха FTX — одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.

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— У нас нет планов объявить о банкротстве в ближайшее время. Наша цель — урегулировать текущую ситуацию на основе консенсуса без подачи заявления о банкротстве. Genesis продолжает вести конструктивные переговоры с кредиторами, — заявил представитель Genesis.

Представитель Binance от комментариев отказался.

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Источник
Bloomberg
Теги
Криптовалюта
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