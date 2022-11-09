Сегодняшняя ситуация с электроэнергией значительно замедляет работу мобильного интернета. Украинцы недовольны такими неудобствами, поскольку большинство работает дистанционно.

Факты ICTV собрали мессенджеры, которые могут свободно работать даже при слабом интернете.

Оставаться на связи помогут приложения, работающие в автономном режиме.

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Принцип их работы прост — смартфоны с установленными мессенджерами определяют такие же устройства и присылают сообщения через Wi-Fi даже без интернета или Bluetooth.

Если эти мессенджеры установит большое количество людей, то ретранслятор сигнала будет шире. Соответственно, сообщения можно будет присылать человеку, который находится далеко от вас.

Мессенджеры, работающие при плохом интернете

Bridgefy

Это приложение использует Bluetooth для соединения с другими смартфонами, на которых тоже запущено приложение.

Приложение помогает общаться с пользователями в радиусе 100 м от вас, но человек должен быть в вашем списке контактов. Также есть возможность общаться в личном чате или устраивать групповое общение.

Для регистрации понадобится интернет, поэтому приложение стоит установить заранее. Чтобы начать общение, необходимо загрузить программу и включить на гаджете Bluetooth.

Можно скачать для Android и для iOS.

Vojer

Он создает собственную безопасную и надежную сеть вокруг вас для автономного общения с близкими.

Vojer может отправлять сообщения вашим близким в местах с плохим покрытием мобильной связи или вообще без нее. Кроме того, мессенджер способен работать высоко в горах, метро, в местах со слабым интернетом.

Чтобы установить приложение, необходимо оплатить $23,99. Доступен только для пользователей iOS.

Rumble

После установления соединения через Wi-Fi или Bluetooth мессенджер позволяет общаться и обмениваться фото без использования сети.

Единственный недостаток: приложение можно загрузить только на странице разработчиков, поэтому готовьтесь к дополнительным настройкам.

Чтобы скачать приложение, необходимо зайти в раздел Безопасность на своем смартфоне и разрешить Установку приложений из внешних источников.

Приложение работает только на Android.

FireChat

Этот мессенджер может использовать для работы как Bluetooth, так и Wi-Fi. Здесь можно отправлять текстовые сообщения, когда нет интернета или связь очень слабая.

Стоит отметить, что мессенджер действует лишь на расстоянии 60 м.

Briar

Программа, которая позволит переписываться с родными, даже если интернет очень слабый. Если связь исчезает совсем, Briar будет отправлять сообщения через Bluetooth.

Скачать можно только для Android.