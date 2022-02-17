Siri намекнула на новое устройство от Apple: что известно

Голосовой помощник Siri случайно проговорился о новом устройстве Apple. По словам ассистента можно понять, что компания разрабатывает умную колонку HomePod 2 с дисплеем.

Утечки появились на фоне видео, которое выложили на Reddit. В ролике колонку попросили озвучить некоторую информацию из Википедии.

— Я нашла ответ, он отображается на вашем HomePod, — заявил голосовой помощник.

Известно, что у HomePod 2017 года выпуска нет экрана. И хотя компания прекратила производство устройства в 2021 года, сейчас актуальной остается HomePod mini, которая также без дисплея.

Это не единственная подсказка от Apple о будущем гаджете — еще в апреле Bloomberg заявила о намереньях компании создать умную колонку с дисплеем, чтобы составить конкуренцию устройствам Amazon Echo Show и Nest Hub от Google. К примеру, Echo Show 10 имеет 10,1-дюймовый дисплей, с помощью которого можно просматривать ролики, получать новые рецепты и узнавать другу новую информацию.

Вполне возможно, что компания представит новинку 8 марта — инсайдеры прогнозируют на эту дату презентацию Apple, где покажут и бюджетный iPhone SE 2022 года. По мнению экспертов, новинка сможет похвастаться новым чипсетом и поддержкой 5G. Ожидаемый ценник — $299.