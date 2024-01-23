Недавно компания Apple выпустила обновление iOS 17.3 для iPhone. Оно содержит много новых функций. Факты ICTV рассказывают, что нового появилось для пользователей, какие новые функции добавились и как самостоятельно обновить iPhone.

iOS 17.3: что нового

Apple выпустила обновление iOS 17.3 с улучшенной безопасностью, теперь iPhone будет труднее украсть. Значительное усиление безопасности направлено на предотвращение несанкционированного доступа к устройствам и конфиденциальным данным, которые на них хранятся.

Инновационная функция Защита от кражи требует использования биометрической аутентификации — Touch ID и Face ID без возможности ввода кода допуска. Это обеспечит дополнительный уровень защиты личной информации пользователей.

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В отличие от предыдущих версий, которые были рассчитаны на пароли блокировки экрана, обновленная система включает:

подачу заявки на получение Apple Card;

управление настройками Apple ID;

просмотр сохраненных паролей.

Защита от краденого устройства требует Face ID или Touch ID без резервного пароля для выполнения определенных действий. После часа ожидания необходимо успешно пройти биометрическую аутентификацию, а уже потом выполнить конфиденциальные операции, такие как изменение пароля устройства или пароля Apple ID.

Кроме улучшенной защиты безопасности, iOS 17.3 имеет обновленный экран блокировки (новые обои в честь месяца единства Unity — чествуют историю и культуру темнокожих) и общие списки воспроизведения.

Теперь можно будет приглашать друзей присоединиться к вашему списку воспроизведения, и каждый из них сможет добавлять, изменять порядок или удалять композиции. Появилась возможность добавлять реакции Emoji к любой композиции в совместном списке воспроизведения.

Также обновление iOS 17.3 улучшает взаимодействие с пользователем, решает проблемы с AirPlay и выявлением сбоев. Кроме этого, в некоторых отелях (пока не в Украине) можно транслировать медиаконтент через AirPlay на телевизор в комнате.

Раздел AppleCare и гарантия позволяет в Параметрах просматривать данные о гарантии для всех устройств, на которых выполнен вход с вашим Apple ID. Усовершенствование позволяет оптимизировано выявлять проблемы работы на всех моделях iPhone 14 и iPhone 15.

Как обновить iPhone до iOS 17.3

Для того, чтобы самостоятельно обновить iOS 17.3:

перейдите в Настройки;

нажмите Общие и выберите Обновление программного обеспечения;

следуйте всем инструкциям на экране для быстрого обновления.

Во время обновления телефон необходимо держать подключенным к Wi-Fi.

Для того, чтобы включить Защиту от кражи на iPhone, необходимо:

активировать функцию Защита от кражи на телефоне;

перейти в приложение Настройки и получить доступ к Face ID и пароль;

включить новый уровень безопасности после ввода текущего пароля телефона.

Каким моделям iPhone доступно обновление iOS 17.3

Возможность установить обновление iOS 17.3 получили все айфоны, которые до этого обновлялись до 17 версии.

Установить iOS 17.3 также могут владельцы iPhone 15.