Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Что делать, если в эфире пропало украинское телевидение

10 октября 2022, 13:17
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Что делать, если в эфире пропало украинское телевидение
Источник: Pexels

Российские агрессоры всеми способами пытаются сломить украинцев, поэтому нужно быть готовым к любой ситуации. В большинстве случаев все, на что они способны, — обстрел жилых домов, страдает также и важная для нас инфраструктура.

Мы уже разобрались, что делать в случае плохого мобильного интернета, сейчас же расскажем, как действовать, если исчезло украинское эфирное вещание.

  1. Украинские каналы раскодированы на спутнике. Чтобы смотреть украинское телевидение, необходимо иметь спутниковый ресивер и антенну.
  2. YouTube. Большинство украинских каналов имеет свой YouTube-канал, поэтому просто найдите вещание там. Если интернет не позволяет смотреть в высоком качестве, уменьшите его в настройках.
  3. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, Megogo, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинским каналам бесплатный.
  4. Также следует слушать радиовещание — radioplayer.ua.
Читайте также:
Мобільний телефонВ национальном роуминге теперь можно пользоваться интернетом: как настроить

Сейчас смотрят

Источник
МВД
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь