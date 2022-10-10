Российские агрессоры всеми способами пытаются сломить украинцев, поэтому нужно быть готовым к любой ситуации. В большинстве случаев все, на что они способны, — обстрел жилых домов, страдает также и важная для нас инфраструктура.

Мы уже разобрались, что делать в случае плохого мобильного интернета, сейчас же расскажем, как действовать, если исчезло украинское эфирное вещание.

Украинские каналы раскодированы на спутнике. Чтобы смотреть украинское телевидение, необходимо иметь спутниковый ресивер и антенну. YouTube. Большинство украинских каналов имеет свой YouTube-канал, поэтому просто найдите вещание там. Если интернет не позволяет смотреть в высоком качестве, уменьшите его в настройках. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, Megogo, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинским каналам бесплатный. Также следует слушать радиовещание — radioplayer.ua