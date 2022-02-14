Мошенники-сердцееды украли у американцев $547 млн в 2021 году, что на 80% больше, чем в 2020.Общая сумма потерь за последние пять лет достигла $1,3 млрд.

Новые данные Федеральной торговой комиссии (FTC) показывают, что в 2021 году больше потребителей, чем когда-либо, стали жертвами мошенников.

Так, мошенники-серцееды завлекают людей, используя фотографии, украденные со всего интернета, тем самым создавая ложные образы, которые кажутся достаточно реальными, но всегда находят причину не встречаться лично. В конце концов, предполагаемый жених потребует денег от жертвы. Последствия могут быть серьезными — средний убыток $2 400.

Наиболее уязвимыми жертвами таких афер по-прежнему остаются люди старше 70 лет. Отчет также показал, что в прошлом году наибольший прирост сообщений о случаях романтических мошенничеств зафиксирован среди представителей более молодого поколения — людей от 18 до 29 лет.

Более того, мошенничество возросло не только на сайтах знакомств или в специальных приложениях, но и в обычных социальных сетях.

Еще одной тенденцией 2021 года стало увеличение количества сообщений о мошенниках, заманивающих потребителей в фальшивые схемы инвестирования в криптовалюту. В прошлом году из-за таких схем обычные потребители потеряли в общей сложности $139 млн. Средний убыток составил почти $10 тыс.