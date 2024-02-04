Онлайн-сервис Дія продолжает работать с перебоями после прекращения работы на фоне Нацотбора на Евровидение 2024. Некоторые программы работают неисправно, выдавая ошибку.

Дія работает с перебоями: что известно

О том, что Дія продолжает ремонтировать приложения, заявили в Суспільному. Похоже, далеко не все сервисы, доступные онлайн, работают исправно.

Это также касается и самого голосования за победителя Нацотбора на Евровидение 2024. Если выбрать кандидата, система может выдать сообщение На жаль, сталася помилка. Впрочем, после нескольких попыток система отобразит, что голос за кандидата был отдан и засчитан.

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На ошибки также жалуются и пользователи сети — сообщение появляется достаточно часто по состоянию на утро 4 февраля.

Напомним, что 3 февраля случился сбой в Дії вовремя Нацотбора на Евровидение 2024. Ранее глава Минцифры Михаил Федоров раскрыл, почему это случилось. Как оказалось, все из-за наплыва пользователей, который хотели проголосовать за своего фаворита.

По словам чиновника, Дія получала 15 тыс. запросов в секунду во время голосования, в то время как во время прошлого голосования — всего 800 в секунду.