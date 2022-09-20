Сайт СБУ временно недоступен. На главной странице Службы безопасности Украины отображается ошибка 502, и обновление сайта не решает проблему.

Вполне возможно, что это очередные хакерские атаки со стороны России, которая ведет войну и на цифровом фронте.

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Не исключено, что временная проблема с сайтом СБУ может быть связана с недавним успехом украинской IT-армии, которая взломала сайт группы Вагнера. В ходе хакерской атаки наши эксперты смогли получить все персональные данные наемников. Известно, что были совершены вербования заключенных для участия в войне в Украине.

Также недавно была совершена крупная DDoS-атака на Monobank — соучредитель сервиса Олег Гороховский заявил, что банк и приложение работают в штатном режиме.