Сайт боевиков ХАМАСа имеет российский след — он расположен на хосте РФ. Страница в сети была зарегистрирована еще с 2017 года и с тех пор работает без изменений.

Так, домен hamas. ps был зарегистрирован на хосте VDSina — регистрацией занялась компания Selectel, которые предоставляет услуги хостинга.

Примечательно, что офис хоста находится в Москве, а вот дочерняя компания Selectel — в ОАЭ. Известно, что к созданию последней компании приложил руку предприниматель Лев Левиев, который также работал над запрещенной в Украине соцсетью ВКонтакте. На сегодняшний день предприниматель имеет два гражданства — России и Израиля.

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Компания Selectel считается самым крупным оператором дата-центров в России. Всего у них есть 8 дата-центров, и все они расположены на территории России.

И пока Россия помогает сайту боевиков ХАМАС, Маск не спешит бороться с фейками о войне в Израиле в своих соцсетях. Вполне возможно, что Twitter заблокируют в ЕС на фоне ззакона ЕС о цифровых услугах (DSA).

Изменения в законах требуют от Twitter модерировать свой контент, бороться с распространением запрещенного содержания и делать отчеты о проделанной работе в этом направлении.