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Интернет

Сайт боевиков ХАМАСа перебрался на российский хостинг: что это значит

21 октября 2023, 17:57
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кіберзлочинці
Источник: Pexels

Сайт боевиков ХАМАСа имеет российский след — он расположен на хосте РФ. Страница в сети была зарегистрирована еще с 2017 года и с тех пор работает без изменений.

Так, домен hamas. ps был зарегистрирован на хосте VDSina — регистрацией занялась компания Selectel, которые предоставляет услуги хостинга. 

Примечательно, что офис хоста находится в Москве, а вот дочерняя компания Selectel — в ОАЭ. Известно, что к созданию последней компании приложил руку предприниматель Лев Левиев, который также работал над запрещенной в Украине соцсетью ВКонтакте. На сегодняшний день предприниматель имеет два гражданства — России и Израиля.

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Компания Selectel считается самым крупным оператором дата-центров в России. Всего у них есть 8 дата-центров, и все они расположены на территории России.

И пока Россия помогает сайту боевиков ХАМАС, Маск не спешит бороться с фейками о войне в Израиле в своих соцсетях. Вполне возможно, что Twitter заблокируют в ЕС на фоне ззакона ЕС о цифровых услугах (DSA). 

Изменения в законах требуют от Twitter модерировать свой контент, бороться с распространением запрещенного содержания и делать отчеты о проделанной работе в этом направлении.

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Источник
Медуза
Теги
Война в Украине Россия
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