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Работы продолжаются: когда заработает Приват24

20 марта 2022, 17:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
ПриватБанк

Приложение Приват24 возобновит стабильную работу в ближайшее время. Так, об этом сообщили на официальной странице Twitter ПриватБанка.

— Продолжаем регламентные работы, стабильную работу сервисов возобновим в ближайшие часы. Просим извинить за временные неудобства, — заявили в сервисе.

В пресс-службе банка предупреждали о технических работах с последующими сбоями в работе — 20 марта 00.10 до 10.00. В этот период платежи для физлиц будут недоступны, но паниковать не стоит, ведь средства на счетах пользователей под надежной защитой.

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Также у некоторых украинцев могут возникнуть проблемы с авторизацией в Дія. В Минцифре назвали самые распространенные причины, из-за которых нельзя войти в систему или получить цифровые документы. Среди них — устаревшие версии приложений, отсутствие подключения к банку для авторизации, а также невозможность подключения за границей.

Теги
Приват24 , ПриватБанк
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