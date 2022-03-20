Приложение Приват24 возобновит стабильную работу в ближайшее время. Так, об этом сообщили на официальной странице Twitter ПриватБанка.

— Продолжаем регламентные работы, стабильную работу сервисов возобновим в ближайшие часы. Просим извинить за временные неудобства, — заявили в сервисе.

UPD. 12:50. Продовжуємо регламентні роботи, стабільну роботу сервісів відновимо у найближчі години. Просимо вибачити за тимчасові незручності. — PrivatBank (@privatbankua) March 20, 2022

В пресс-службе банка предупреждали о технических работах с последующими сбоями в работе — 20 марта 00.10 до 10.00. В этот период платежи для физлиц будут недоступны, но паниковать не стоит, ведь средства на счетах пользователей под надежной защитой.

Также у некоторых украинцев могут возникнуть проблемы с авторизацией в Дія. В Минцифре назвали самые распространенные причины, из-за которых нельзя войти в систему или получить цифровые документы. Среди них — устаревшие версии приложений, отсутствие подключения к банку для авторизации, а также невозможность подключения за границей.