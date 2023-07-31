Российская пропаганда добралась и до видеоигр — Кремль активно продвигает свои нарративы через Minecraft и World of Tanks.

К примеру, в уникальной игре от Microsoft Minecraft российские игроки воссоздали битву за украинский город Соледар, который сейчас находится под оккупацией РФ. Видеозапись с игрового события разместили в российской соцсети ВКонтакте.

В российской локализации игры Мир танков в честь 78-й годовщины разгрома фашистской Германии был показан парад танков СССР в Москве в 1945-м.

Также на платформе Roblox российские пользователь создал целую роту военнослужащих МВД ко Дню России.

Подобные события активно обсуждаются в Discord и Steam, где РФ продвигает свою пропаганду касательно оправдания войны в Украине.

На такие инциденты обращают внимание компании, которые владеют такими играми — к примеру, руководитель группы анализа угроз Microsoft Клинт Уоттс заявил, что группа Вагнера продвигала вредоносные нарративы в Discord и Steam, чтобы поддержать взгляды Кремля. Не исключается, что похожие действия использовались для агитирования принять участие в войне.

Впрочем, игры также помогают показать миру реальные моменты войны — финские геймеры создали карту в игре CS:GO, благодаря которой доносят россиянам правду о вторжении в Украину.