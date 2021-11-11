Мобильная игра PUBG: New State стала доступной для геймеров. Проект анонсировали еще в феврале этого года, и теперь аркаду можно скачать на устройства с Android и iOS с магазинов Google Play и App Store.

Чтобы скачать PUBG: New State, нужно как минимум 1,5 ГБ свободного места в хранилище устройства. Возможно, со временем придется установить дополнительный контент. Системные требования позволят играть даже на устаревших устройствах — нужен смартфон с 2 ГБ ОЗУ и Android 6. Для владельцев iPhone или iPad необходима поддержка iOS 13.

Сеттинг PUBG: New State разворачивается в 2051 году, спустя годы после событий оригинальной PUBG на ПК. Игроки получат новый сюжет, а фракции будут бороться за территории в мире после апокалипсиса.

Пока пользователям доступно несколько режимов — королевская битва, тренировочные площадки и режим командного боя на смерть (TDM). Небольшая часть контента будет знакомой фанатам прошлой игры — PUBG Mobile. Все это дополнили новыми картами, транспортными средствами и оружиями, а также улучшенной графикой, хоть это не особо важно для мобильного гейминга.

По словам компании Krafton, у проекта есть передовая система защиты для борьбы с читерами — во время игры будет запрещено открывать неавторизированные программы, использовать эмуляторы и пользоваться компьютерной мышкой и клавиатурой.